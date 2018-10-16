2018-10-16T03:15:30+03:00
Общество

В Уссурийске 21 октября состоятся выездные приемы врачей Профи Клиник

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В воскресенье 21 октября в Уссурийском Филиале Профи Клиник будут принимать врачи из Владивостока: сосудистый хирург, ортопед-травматолог, нейрохирург, гастроэнтеролог, специалист по остеопорозу.

Предварительная запись по телефонам: 8 (4234) 330-300, 8 902- 481-26-41.

Уссурийск, Профи Клиник, ул. Некрасова, 209.

Подробнее на сайте.

СПРАВКА "КП":

Медицинский центр ПРОФИ-КЛИНИК без преувеличения можно назвать уникальным лечебно-профилактическим учреждением. Клиника была создана при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Благодаря этому здесь сложилась такая команда врачей, которой можно безоговорочно доверить свое здоровье. Костяк коллектива составляет профессорско-преподавательский состав ТГМУ, главные специалисты края. Академический подход и огромный практический опыт - вот в чем сила. Возглавляет клинику главный врач Медведь Елена Эдуардовна, врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Все специалисты принимают активное участие в научно-практической и образовательной жизни медицинского сообщества, имеют печатные работы в научных медицинских изданиях. Многие из них являются членами Всемирных и Европейских медицинских Ассоциаций. Их доклады звучат не только в России, но и в Германии, Корее, Японии, Сингапуре. Многие врачи Профи Клиник прошли обучение и стажировки за рубежом – в европейских странах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВЛАДИВОСТОК, Партизанский проспект, 33А.

Тел. 8(423) 245-35-45, 245-11-11, ежедневно.

Диагностическое отделение: 07.00 - 03.00!

Поликлиническое отделение: 08.00 - 20.00

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

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