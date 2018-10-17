Профи клиник приглашает всех желающих 21 октября на День остеопороза в Уссурийске

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-16T03:26:11+03:00

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В воскресенье 21 октября Уссурийский Филиал Профи Клиник приглашаем всех желающих на День Остеопороза. Интересную лекцию подготовила врач - терапевт, специалист по лечению остеопороза. к.м.н. Майстровская Юлия Витальевна. А также будут разыгрываться бесплатные обследования на остеопороз - денситометрию! Посчитаем для каждого риски развития этого заболевания. В этот же день с 10 до 13 часов можно будет записаться на приём к Юлии Витальевне Майстровской.

Предварительная запись по телефонам: 8 (4234) 330-300, 8 902-481-26-41.

Уссурийск, Профи Клиник, ул. Некрасова, 209.

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СПРАВКА "КП":

Медицинский центр ПРОФИ-КЛИНИК без преувеличения можно назвать уникальным лечебно-профилактическим учреждением. Клиника была создана при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Благодаря этому здесь сложилась такая команда врачей, которой можно безоговорочно доверить свое здоровье. Костяк коллектива составляет профессорско-преподавательский состав ТГМУ, главные специалисты края. Академический подход и огромный практический опыт - вот в чем сила. Возглавляет клинику главный врач Медведь Елена Эдуардовна, врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Все специалисты принимают активное участие в научно-практической и образовательной жизни медицинского сообщества, имеют печатные работы в научных медицинских изданиях. Многие из них являются членами Всемирных и Европейских медицинских Ассоциаций. Их доклады звучат не только в России, но и в Германии, Корее, Японии, Сингапуре. Многие врачи Профи Клиник прошли обучение и стажировки за рубежом – в европейских странах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВЛАДИВОСТОК, Партизанский проспект, 33А.

Тел. 8(423) 245-35-45, 245-11-11, ежедневно.

Диагностическое отделение: 07.00 - 03.00!

Поликлиническое отделение: 08.00 - 20.00

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