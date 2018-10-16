2018-10-16T04:55:07+03:00
Общество

Неизвестный с ножом накинулся ночью на жителя Большого Камня

Жители города жалуются, что по вечерам здесь страшно выходить на улицу
Софья КУЧИНА
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Фото: интернетФото: интернет
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В Большом Камне неизвестный напал на местного жителя, сообщает инстаграм-паблик ДПС-Контроль. По словам пострадавшего, когда он возвращался домой около десяти вечера, в сторону района Дачный, около рыбозавода «Бусовъ» кто-то набросился на него с ножом. Парню удалось вырваться, лезвие прошлось по куртке.

После этого происшествия молодой человек написал заявление в полицию. В паблик обратился, чтобы предостеречь горожан от возможной опасности.

В комментариях к записи жители города теперь жарко обсуждают, то, что по улицам вечером страшно ходить из-за отсутствия искусственного освещения. Многие сетуют на то, что из-за приезжих работать здесь повысился уровень криминала и вечерних патрулей не хватает, как никогда.

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