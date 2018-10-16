Во Владивостоке демонтируют обрушившийся виадук

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-16T06:01:57+03:00

Работы обещают закончить уже через несколько часов

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке начали демонтировать виадук, обрушившийся на объездной дороге Седанка-Патрокл. Уже к обеду дорожные службы обещают расчистить проезжую часть.

Как уже сообщала «Комсомолка», этой ночью водитель грузовика «Вольво» снес виадук на улице Басаргина. Он ехал по трассе со стороны Русского острова. По какой-то причине у грузовика самопроизвольно поднялся кузов. В результате он на полном ходу снес надземный переход. Виадук попросту рухнул на дорогу, перекрыв обе полосы движения.

Сейчас на месте ЧП работают дорожные службы, а также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. Последние пригнали на место аварии тяжелую технику и краны.

На месте ЧП работает техника. Фото: vlc.ru

Со стороны Русского острова объехать место ЧП сейчас можно через развязку Катерная-Бархатная. Большегрузам и легковым машинам, которые едут на Русский, придется объезжать трассу со стороны улиц Фадеева и Борисенко.

Как сообщили в пресс-службе приморского управления ГИБДД, водитель самосвала имеет 16-летний стаж вождения. Права категории «D» он получил 11 лет назад.

В мэрии Владивостока пообещали, что демонтировать обрушившуюся конструкцию закончат сегодня в 15:00.

- Конструкцию длиной около 40 метров распилят на части по технологическим швам, затем поднимут их с помощью кранов и вывезут в безопасное место. Для этого спасатели используют бензорезы. Также ожидается прибытие четвертого крана-тяжеловеса. Он необходим для подъема центральной части моста, длина которой составляет около 20 метров, - рассказала сотрудница пресс-службы администрации.