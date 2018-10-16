2018-10-16T06:48:34+03:00
Общество

Сальто-автомобиле выполнил водитель в узком переулке среди гаражей Владивостока

Перевёрнутую машину обнаружили на Сельской
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: Экипажи ДПСФото: Экипажи ДПС
Изменить размер текста:

Этим утром на Сельской, 25 очевидцы обнаружили перевёрнутый автомобиль в районе гаражей. Как сообщили в паблике Экипажи-ДПС, ночью такой кульбит совершил водитель иномарки. Однако каким образом он это сделал, и как в узком переулке «каскадёру» хватило места для такого манёвра, остаётся загадкой для всех, в том числе и для авторов «Комсомолки».

Подробности происшествия выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый приморский снег удивил жителей села Мельничное
Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Владивостокская пенсионерка разбилась, выпав с шестого этажа
Во Владивостоке демонтируют обрушившийся виадук
Неизвестный с ножом накинулся ночью на жителя Большого Камня
Пять суток за поездку без ремня и конфликт с инспектором получил водитель-узбек во Владивостоке
В Уссурийске 21 октября состоятся выездные приемы врачей Профи Клиник
Морские деликатесы со "Спортивного рынка" готовятся к утилизации
Переменную облачность и снег в горных районах принесёт 16 октября
Батареи радуют приморцев теплом уже в 13 муниципалитетах
Прокурор Приморья закрыл три "однодневки" по суду
Суд над подростком, заколовшим бомжа ножницами, начался во Владивостоке
Приморский мёд станет вкуснее благодаря новому запрету
Для беспроблемной зимы Владивостоку не хватает 66 спецмашин
Приморец на Toyota Vitz чудом не разбился насмерть в пьяном угаре
Дом-музей Суханова вновь открыли во Владивостоке после переоснащения
Власти Приморья оставят без земли чересчур хитрых фермеров
Крейсер "Варяг" покинул южнокорейскую военную базу
Судебные приставы не дают властям Приморья забыть о жилье для сирот
Новое подразделение по тушению тайги создают в Приморье
Молодым учителям во Владивостоке стало проще заработать
АО «Восточный Порт» устанавливает дополнительные системы пылеудаления
Обитателей Приморского океанариума кормят витаминными жуками