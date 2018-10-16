Сальто-автомобиле выполнил водитель в узком переулке среди гаражей Владивостока

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-16T06:48:34+03:00

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Этим утром на Сельской, 25 очевидцы обнаружили перевёрнутый автомобиль в районе гаражей. Как сообщили в паблике Экипажи-ДПС, ночью такой кульбит совершил водитель иномарки. Однако каким образом он это сделал, и как в узком переулке «каскадёру» хватило места для такого манёвра, остаётся загадкой для всех, в том числе и для авторов «Комсомолки».

Подробности происшествия выясняются.