Сальто-автомобиле выполнил водитель в узком переулке среди гаражей Владивостока
Перевёрнутую машину обнаружили на Сельской
Фото: Экипажи ДПС
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Этим утром на Сельской, 25 очевидцы обнаружили перевёрнутый автомобиль в районе гаражей. Как сообщили в паблике Экипажи-ДПС, ночью такой кульбит совершил водитель иномарки. Однако каким образом он это сделал, и как в узком переулке «каскадёру» хватило места для такого манёвра, остаётся загадкой для всех, в том числе и для авторов «Комсомолки».
Подробности происшествия выясняются.