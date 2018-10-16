Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

СЕГОДНЯ 07:45 2018-10-16T07:45:57+03:00

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Почта России подвела итоги ежегодного XVI всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». В этом году юные россияне прислали на конкурс около 80 000 писем.

Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В Приморском крае благодаря поддержке Департамента образования и науки Приморского края и вниманию школьных педагогов с каждым годом конкурс собирает новых участников, а работы раскрывают многогранность талантов юных авторов.

Победителями и лауреатами краевого этапа «Лучшего урока письма – 2018» стали 30 школьников и 5 учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма (список прилагается). В число победителей общероссийского этапа вошел ученик гимназии №2 Владивостока Илья Выговский. В этом году, написав несколько писем для конкурса, он занял первое место в номинации «За здоровьем в парки и на спортплощадки!».

В Год добровольца (волонтера) флагманскими темами конкурса были номинации «Я доброволец, я волонтер!» и «Поколение неравнодушных: Горячее сердце».

Абсолютными чемпионами по количеству конкурсных работ стали номинации «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив и «Есть такая профессия – Родину защищать…», объявленная Министерством обороны РФ.

Цель конкурса – сконцентрировать внимание детей на ценностях родного языка и культуры письма, научить их бережному отношению к родному языку, истории своей семьи и страны. Организаторами конкурса выступают ФГУП «Почта России», МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За шестнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более 2,5 млн человек.

В рамках эпистолярного почтового проекта издано 15 красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 36 000 экземпляров. Книга детских писем «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом Национального конкурса «Книга года».

Авторами предисловий к библиотеке книг детским писем стали Президент России В.В. Путин, Министр обороны РФ С.К. Шойгу, Министр спорта РФ В.Л. Мутко, помощник Президента Российской Федерации, начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» К.А. Чуйченко, Государственный секретарь Союзного государства Г.А. Рапота, Мэр г. Москвы С.С. Собянин.

В 2018 года в рамках Национальной программы социальных проектов Всероссийский почтовый конкурс назван Лучшим социальным проектом России.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» включен в План мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы.

Президент РФ В.В. Путин дал следующую оценку конкурсу: «...Особые слова хочу сказать в адрес инициаторов этого интересного, востребованного и по-настоящему красивого проекта. Такие гражданские, общественные инициативы помогают детям поверить в себя, оценить свои силы и возможности, заряжают их творческой, созидательной энергией. И, конечно, играют огромную роль в патриотическом, духовно-нравственном воспитании юных граждан нашей страны».

Приморское жюри конкурса приняло решение направить почтой участникам конкурса благодарственные письма, что послужит стимулом для дальнейшего развития творческих способностей детей. Победители и лауреаты награждаются памятными дипломами и подарками. Поздравляем победителей конкурса и желаем всем участникам нашего творческого соревнования ярких побед и счастливых писем.

Конкурс продолжается!

Номинации 2018-2019 г.г.:

«Мой любимый литературный герой», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

«Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

«Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

«Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

«У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

«Напиши письмо о своем герое», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля 2019 года.

«Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь» (совместно с «Почта Банк»).

«Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).

Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).