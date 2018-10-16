2018-10-16T07:57:24+03:00
Общество

Первый приморский снег удивил жителей села Мельничное

Он выпал сегодня утром
Софья КУЧИНА
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Фото:https://myslo.ru/Фото:https://myslo.ru/
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Начиная с пятницы в Приморье царит ясная и солнечная погода, однако уже сегодня ситуация изменится, обещают синоптики. Согласно сообщению Примпогоды, над краем начал смещаться высотный вихрь. Он принесёт с собой небольшие дожди. Уже сейчас большую часть края накрыли облака, и только южное побережье не затянули тучи.

Впрочем, дожди уже начали накрапывать в Приморье в прошедшие сутки. Минимальные температуры колебались от −5 °C на севере до +8 °C на южном побережье. А с севера продолжила поступать холодная воздушная масса. В Красноармейском районе в селе Мельничное даже выпал первый снег, чем несказанно удивил местных жителей.

Разгула непогоды всё же опасаться не стоит: вихрь край покинет, атмосферное давление повысится и небо «растянет». Небольшие осадки сохранятся только на севере. Однако продолжит холодать: минимальные температуры понизятся и ночью станет заметно свежее.

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