Сказочные облака стали предвестниками дождей в Приморье

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-16T09:06:44+03:00

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Фантастические лентикулярные облака попали под прицел камеры известного в Приморье фотографа – Виталия Беркова.

- Два очень сильных воздушных потока, двигающихся в разных направлениях, заставляли облака "плясать" на месте в течении часа(! ) - пока их не разрывало на части, или им не удавалось выскользнуть из цепких лап Борея, - такими словами описал природное явление сам фотограф.

Между тем, эти облака редки не только в Приморье, но вообще не очень часто встречаются в природе. По словам синоптиков, их появление говорит о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха и о высоком содержании влаги. Чаще всего они свидетельствуют о приближении атмосферного фронта.

«КП» напоминает читателям о том, что только несколько часов назад мы собщали о смещении высотного вихря, который принесёт дожди в наш край.