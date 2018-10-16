В аэропорту Владивостока потушили «загоревшийся» самолёт

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-16T10:27:05+03:00

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Учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций в Международном аэропорту Владивостока провели сотрудники воздушной гавани совместно с силами центра медицины катастроф. По легенде после посадки загорелся самолёт и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

После сообщения о ЧС на место выехали дежурные службы поисково-аварийного обеспечения полётов аэропорта и приступили к эвакуации пассажиров и тушению возгорания. Тем временем сотрудники центра медицины катастроф развернули промежуточный пункт эвакуации. Здесь принимали «пострадавших» людей и распределяли их по медучреждениям.

По данным пресс-службы владивостокского аэропорта, учение прошло с размахом – в нём приняли участие 120 человек. Для ликвидации возгорания задействовали 16 единиц техники.

Участники тактико-специальных учений успешно справились с поставленными задачами и показали высокий профессиональный уровень подготовки.

Отмечается, что учения в аэропорту проводятся регулярно для проверки готовности оперативных служб воздушной гавани к проведению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.