Грузовик и виадук, ставшие причиной транспортного коллапса на приморской трассе, убрали с дороги
Виадук, рухнувший на трассе Седанка-Патрокл в ночь на 16 октября, наконец убрали дорожные службы. Сейчас дорога опять открыта для движения.
Как сообщили сегодня в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, весь день рабочие убирали сам упавший переход, а также транспортировали грузовик, ставший причиной коллапса.
Как передаёт пресс-служба администрации Приморья, ночью продолжится демонтаж конструкции, поэтому с 00.00 и до 5 утра среды проезд здесь опять закроют.
«КП» напоминает, этим утром во Владивостоке произошло настоящее дорожное ЧП. Водитель самосвала снес целый виадук в районе улицы Басаргина. Виадук просто рухнул на дорогу, перекрыв обе полосы движения.