Грузовик и виадук, ставшие причиной транспортного коллапса на приморской трассе, убрали с дороги

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-16T10:54:42+03:00

Сейчас проезд открыт, но в 12 ночи его опять ограничат, чтобы демонтировать конструкцию

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Виадук, рухнувший на трассе Седанка-Патрокл в ночь на 16 октября, наконец убрали дорожные службы. Сейчас дорога опять открыта для движения.

Как сообщили сегодня в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, весь день рабочие убирали сам упавший переход, а также транспортировали грузовик, ставший причиной коллапса.

Как передаёт пресс-служба администрации Приморья, ночью продолжится демонтаж конструкции, поэтому с 00.00 и до 5 утра среды проезд здесь опять закроют.

«КП» напоминает, этим утром во Владивостоке произошло настоящее дорожное ЧП. Водитель самосвала снес целый виадук в районе улицы Басаргина. Виадук просто рухнул на дорогу, перекрыв обе полосы движения.