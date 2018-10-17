2018-10-17T01:36:28+03:00
Общество

Переменная облачность завладела Приморьем

Погоду определяет поле повышенного атмосферного давления
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.tagesspiegel.deФото: https://www.tagesspiegel.de
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Сегодня, 17 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6...+11°C. Температура воды в Амурском заливе +15°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.

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