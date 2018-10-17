2018-10-17T02:06:04+03:00
Общество

300 тысяч штрафа грозит водителю грузовика, обрушившего виадук

В результате происшествия никто не пострадал
Софья КУЧИНА
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Фото: vlcФото: vlc
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Виновнику обрушения виадука на Басаргина грозит 300 тысяч рублей штрафа, - об этом заявила во вторник пресс-служба УМВД Приморья.

Сотрудниками ГАИ уже установили, что водительское удостоверение категории «А, В, С». - 34-летний житель Хорольского района получил 16 лет назад, категорию «D» ему открыли 11 лет назад. В этом году за нарушения ПДД его не привлекали, а в результате последнего происшествия никто не пострадал – только сам автомобиль. Однако, несмотря на «чистый» послужной список, его ждёт немаленький штраф за повреждение дорожных сооружений, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

«Комсомолка» напоминает, в ночь на 15 октября грузовик Вольво ФМ-ТРУК стал причиной транспортного коллапса во всём Владивостоке. В районе улицы Басаргина на трасса Седанка-Патрокл он задел виадук и переход рухнул на проезжую часть, перегородив обе полосы движения. Из-за того, что движение на этом участке тут же перtкрыли, половина Владивостока тут же встала в многокилометровые пробки.

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