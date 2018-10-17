«Довёл» до подъезда и украл сумку - за ограбление пенсионерки приморский грабитель отправится в колонию
Вытащив деньги, мужчина выкинул ненужную вещь около соседнего дома
Фото: https://www.glavny.tv/news/91608
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Два года и четыре месяца исправительной колонии получил грабитель из Владивостока, напавший на пенсионерку.
Как установили в суде, негодяй заприметил старушку на улице и «вёл» её до подъезда. Когда они оказались на лестничной площадке, преступник распылил жертве в лицо слезоточивый газ, вырвал сумку и убежал. Её он, кстати, выкинул у соседнего дома, но сначала вытащил оттуда 3 тысячи рублей.
Фрунзенский районный суд признал подсудимого виновным по статье грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.