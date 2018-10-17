2018-10-17T05:55:24+03:00
Общество

Пёс Ватан из Приморья раскрыл грабёж с проникновением

Служебная собака привела полицию к квартире преступников
Софья КУЧИНА
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В Артёме служебная собака помогла раскрыть ночное ограбление. Жильцы частного сектора на улице Куйбышева вызвали полицию, когда их ограбили в собственном доме. Ночью они проснулись от непонятного шума и обнаружили, что к ним пробрались двое мужчин. Те, столкнувшись с хозяевами нос к носу, потребовали отдать все деньги и ценности. Испугавшись за свою жизнь, женщина сняла с себя золотые серьги и выдала грабителям «заначку». После этого грабители скрылись, а потерпевшие тут же набрали «02».

Стражи порядка прихватили с собой пса по кличке Ватан, тот сразу же уверенно взял след, вышел из дома на улицу и через несколько метров остановился возле многоквартирного дома. Полицейские поднялись в квартиру и обнаружили там героев ночного происшествия. Горе-грабителям было всего лишь 21 и 23 года. Их доставили в отделение, где они и признались в своих грехах. Ранее молодые люди уже привлекались за аналогичные поступки. Теперь, за грабёж с проникновением им грозит срок до 7 лет.

Похищенные вещи вернули владелице.

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