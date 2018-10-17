2018-10-17T07:20:40+03:00
Общество

Мечты отставных мэров Владивостока сбываются: в городские автобусы ставят терминалы безналичной оплаты

Оборудование закупили в Новосибирске
Софья КУЧИНА
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Фото: vlcФото: vlc
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В ближайшие дни в автобусы, троллейбусы, трамваи и прибрежный транспорт Владивостока начнут устанавливать новую систему безналичной оплаты проезда. Необходимое оборудование уже прибыло во Владивосток из Новосибирска. Всего администрация города закупила 700 комплектов. Часть терминалов установят сразу, остальные отправят в резерв. Благодаря этому новшеству горожане смогут расплачиваться в общественном транспорте банковской или транспортной картой. Управление транспорта взяло на себя обязательства внедрить систему на все маршруты до начала нового года.

«Комсомолка» напоминает, о безналичном расчете в автобусах мечтал ещё мэр Игорь Пушкарёв. Его стараниями в некоторые авто установили терминалы, благодаря которым можно было рассчитаться картой «Мой дельфин» или наличными.

По инициативе недавно покинувшего свой пост градоначальника Виталия Веркеенко, ПАО «Сбербанк» стал исполнителем по внедрению на городском пассажирском транспорте безналичной системы оплаты в конце сентября. Власти уверены, что эта система позволит организовать мониторинг перевозки пассажиров и багажа, а также контролировать сбор денег за проезд.

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