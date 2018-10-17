За двумя зайцами погонишься, обоих поймаешь: жаркая ночка выдалась у приморских росгвардейцев
За вечер отряд задержал двух опасных преступников
Фото: Depositphotos
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В Уссурийске отряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух опасных преступников за ночь.
Патрулируя улицы стражи правопорядка получили ориентировку на 56-летнего жителя Воздвиженки, которого искали из-за поножовщины. Уже в 23.30 росгвардейцы заметили любителя махать ножом на улице Ленинской. Его тут же задержали и доставили в отделение полиции.
Уже через несколько часов им пришлось разыскивать другого преступника. 27-летний грабитель из Уссурийска нашёлся у супермаркета на улице Некрасова и также был задержан.