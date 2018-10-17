Почти 1,5 миллиона рублей выманил сотрудник приморской колонии у зэков
Деньги он вымогал на протяжении года
Фото:https://alljus.ru/obshhie-voprosy/vymogayut-dengi.html
Изменить размер текста:
Прокурор Артёма утвердил обвинение по уголовному делу для сотрудника исправительной колонии. С апреля 2017 года по март 2018-го тот вымогал деньги у лиц, отбывавших там наказание. Взамен он обещал заключённым не применять меры взыскания и оказывать попустительство по службе. За неполный год зэки, у которых, по всей видимости, выбора особо не было, пополнили карман "надсмотрщика" почти на 1,5 миллиона.
Преступление выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Дело направлено в суд на рассмотрение.