Вспыльчивый надзиратель приморской колонии избил зэка и лишился должности
В Приморье осудили сотрудника исправительной колонии за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Как выяснилось в хасанском районном суде, в апреле 2018 надзиратель избил осуждённого, который отбывал наказание в учреждении, где он работал. После этого мужчина, пользуясь своей властью, изолировал зэка в спецпомещение, хотя и не имел на это права. Впрочем, распускать руки, также не входило в его служебные обязанности, однако не остановило от необдуманных действий.
О преступлении узнали сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН. Их вспыльчивый коллега получил за содеянное 4 года «условки». Теперь в течение двух лет он не имеет права работать в органах Федеральной Службы исполнения наказаний.