2018-10-17T10:23:02+03:00
Общество

Вспыльчивый надзиратель приморской колонии избил зэка и лишился должности

За превышение должностных полномочий он получил четыре года условного срока
Софья КУЧИНА
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Фото: http://tvk6.ru/publications/news/36298/Фото: http://tvk6.ru/publications/news/36298/
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В Приморье осудили сотрудника исправительной колонии за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Как выяснилось в хасанском районном суде, в апреле 2018 надзиратель избил осуждённого, который отбывал наказание в учреждении, где он работал. После этого мужчина, пользуясь своей властью, изолировал зэка в спецпомещение, хотя и не имел на это права. Впрочем, распускать руки, также не входило в его служебные обязанности, однако не остановило от необдуманных действий.

О преступлении узнали сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН. Их вспыльчивый коллега получил за содеянное 4 года «условки». Теперь в течение двух лет он не имеет права работать в органах Федеральной Службы исполнения наказаний.

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