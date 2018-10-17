Более 400 тонн «левой» рыбы нашли службы в Хасанском районе
Почти 300 кило кеты было просрочено
Фото: http://prelestimore.ru/product
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На территории агропромышленного комплекса в Хасанском районе сотрудники Россельхознадзора и ФСБ нашли 438 тонн подозрительной рыбы.
В момент проверки здесь хранилось 365376 кило мороженой потрошеной горбуши без ветеринарных сопроводительных документов и почти 73 тысячи кило мороженой селёдки. Помимо этого, на складе хранилось 288 килограммов просроченной кеты.
Юридическое лицо ждёт административное производство из-за нарушения правил хранения. В случае если на сельдь и горбушу собственник предоставит документы, продукцию он себе вернёт. Кету скоро уничтожат.