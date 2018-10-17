2018-10-17T15:45:41+03:00
Общество

Певица Монеточка отменила концерт во Владивостоке

У исполнительницы сел голос из-за болезни
Максим АВЕРКИН
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)Фото: Олег ЗОЛОТО
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Известная певица Елизавета Гырдымова (известная как "Монеточка") отменила концерт во Владивостоке. Перенос произошёл из-за болезни популярной исполнительницы.

Назначенный на 17 октября концерт Монеточки должен был состояться в клубе SanRemo. Ещё недавно в официальных группах певицы жителей Владивостока зазывали петь песни вместе c исполнительницей хита «Каждый раз». Однако недавно стало известно, что она серьёзно захворала.

- Владивосток, мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но, увы, этого не произошло. Надеемся на ваше понимание, - сообщили организаторы концерта.

Точная дата, на которую перенесли выступление, пока неизвестна: официально заявлено про 2019 год. Формулировка, скажем тем, размытая. Те, кто купил билеты, могут их не сдавать - во время следующего выступления они останутся действительными.

Тем временем Елизавета опубликовала в Инстаграм фотографию из больницы с сообщением «Лечусь - лечу к вам». Простудилась певица в Иркутске, где она так же отменила концерт. Перенос и произошёл в столице Дальнего ВостокаХабаровске.

Отметим, что выступивший 13 октября во Владивостоке Noize MC исполнял совместно записанную с Монеточкой песню "Чайлдфри" один. Он самостоятельно пел партию певицы без наложенного звука.

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