Октябрьский ветер продует Владивосток насквозь

17 Окт. 23:59 2018-10-17T23:59:22+03:00

Резкого похолодания синоптики ожидают со дня на день, но пока температуры держатся стабильными

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Сегодня, 18 октября, погоду Приморского края определяет поле повышенного давления.

Это значит, что в крае царит переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный умеренный. Воздух +8... +13°C. Вода в Амурском заливе +15°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке в четверг переменная облачность, без дождей. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +10...+12°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный, утром слабый. Воздух +13...+15°C.

В Находке переменная облачность, дождя не будет. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Воздух +11...+13°C.