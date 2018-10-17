Октябрьский ветер продует Владивосток насквозь
Сегодня, 18 октября, погоду Приморского края определяет поле повышенного давления.
Это значит, что в крае царит переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный умеренный. Воздух +8... +13°C. Вода в Амурском заливе +15°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +13°C.
Во Владивостоке в четверг переменная облачность, без дождей. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух +10...+12°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный, утром слабый. Воздух +13...+15°C.
В Находке переменная облачность, дождя не будет. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Воздух +11...+13°C.