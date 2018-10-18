2018-10-18T00:47:23+03:00
Происшествия

Первомайский прокурор зачистил землю Владивостока от самозахвата

Каких-либо документов, разрешающих использовать землю под автопарковку, у юридического лица не было
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке лишь вмешательство прокуратуры устранило нарушения земельного законодательства.

Прокуратура Первомайского района, проверяя соблюдение российских законов, обнаружила, что некий коммерсант захватил под автостоянку земельный участок на улице Гульбиновича.

Каких-либо документов, разрешающих использовать землю под автопарковку, у юридического лица не было. Это не мешало ему огородить территорию забором, поставить охрану и взимать деньги с владивостокцев.

Учитывая это, прокурор района возбудил административные дела по соответствующей статье. Виновные оштрафованы, самозахваченный земельный участок освобожден.

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