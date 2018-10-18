Первомайский прокурор зачистил землю Владивостока от самозахвата
Каких-либо документов, разрешающих использовать землю под автопарковку, у юридического лица не было
фото из архива
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Во Владивостоке лишь вмешательство прокуратуры устранило нарушения земельного законодательства.
Прокуратура Первомайского района, проверяя соблюдение российских законов, обнаружила, что некий коммерсант захватил под автостоянку земельный участок на улице Гульбиновича.
Каких-либо документов, разрешающих использовать землю под автопарковку, у юридического лица не было. Это не мешало ему огородить территорию забором, поставить охрану и взимать деньги с владивостокцев.
Учитывая это, прокурор района возбудил административные дела по соответствующей статье. Виновные оштрафованы, самозахваченный земельный участок освобожден.