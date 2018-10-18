Приморцы окунались в нечистоты и не получали ни гроша

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-18T01:05:26+03:00

Предприятие занималось не самой прибыльной деятельностью, но это не повод не платить людям зарплату

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Одним из приоритетов судебных приставов Приморья остаётся взыскание долгов по зарплате с недобросовестных работодателей.

Так, cудебные приставы Лесозаводска фактическим исполнением окончили 389 производств по взысканию зарплаты в пользу работников муниципального унитарного предприятия «Уссури». Благодаря усилиям пристава сотрудникам коммунальной организации уже вернули более 3,3 миллионов рублей.

Так, представители закона не раз предупреждали руководство предприятия, занимавшегося очисткой стоков, об уголовной ответственности за игнорирование постановлений, а также арестовали счет организации.

Несмотря на то, что предприятие обанкротилось, обязательства перед работниками в части выплаты зарплаты оно полностью исполняет. Судебным приставам осталось взыскать для обманутых работников организации-должника около 300 тысяч рублей.