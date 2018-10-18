В СИЗО Владивостока забросили посылку - "выпить, покурить, поговорить"

СЕГОДНЯ 01:24 2018-10-18T01:24:20+03:00

Цель родственников и друзей арестованных - забросить запрещенные предметы через забор и запретную зону, цель сотрудников - подобрать эти "сокровища" первыми

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В следственном изоляторе Владивостока предотвратили переброс запрещенных предметов.

Переброс наркотиков и запрещенных предметов на печально известную многим режимную территорию по Партизанскому проспекту пресечен благодаря оперативным действиям сотрудников СИЗО-1.

При попытке переброса обнаружен и изъят пакет, в котором находились два сотовых телефона, три бутылки со спиртосодержащей жидкостью и шприц с веществом темно-бурого цвета.

Экспертиза подтвердила, что вещество является маслом каннабиса общей массой 2,15 граммов.