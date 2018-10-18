В СИЗО Владивостока забросили посылку - "выпить, покурить, поговорить"
Цель родственников и друзей арестованных - забросить запрещенные предметы через забор и запретную зону, цель сотрудников - подобрать эти "сокровища" первыми
фото из архива автора
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В следственном изоляторе Владивостока предотвратили переброс запрещенных предметов.
Переброс наркотиков и запрещенных предметов на печально известную многим режимную территорию по Партизанскому проспекту пресечен благодаря оперативным действиям сотрудников СИЗО-1.
При попытке переброса обнаружен и изъят пакет, в котором находились два сотовых телефона, три бутылки со спиртосодержащей жидкостью и шприц с веществом темно-бурого цвета.
Экспертиза подтвердила, что вещество является маслом каннабиса общей массой 2,15 граммов.