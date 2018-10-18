Угольная пыль в Находке и загаженный Золотой Рог - главные экопроблемы Приморья

СЕГОДНЯ 01:42 2018-10-18T01:42:36+03:00

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на совещании под руководством вице-премьера — полпреда президента Юрия Трутнева озвучил предложения по улучшению экообстановки в Приморье.

Глава региона причислил к самым значимым вопросам, волнующим приморцев, загрязнение Находки угольной пылью. По инициативе властей края стивидоры разработали планы природоохранных мероприятий на общую сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. Из этой суммы освоили порядка 843 миллиона. Также заключены соглашения, по которым к 2020 году все компании должны перейти на закрытую перевалку угля.

Кожемяко предложил передать контроль за исполнением соглашений Минтрансу, Росприроднадзору и ФГУП «Росморпорт».

«Важно, чтобы те обязательства, которые администрация Приморья брала перед жителями — по срокам создания систем экобезопасности в Находке, были выполнены», — подчеркнул он.

Также Кожемяко поднял вопрос об обеспечении безопасности акваторий в Приморье. Предложено поручить Минприроды обеспечить ликвидацию накопленного экологического вреда в бухте Золотой Рог, Минтрансу — рассмотреть вопрос о наделении ФГУП «Росморпорт» правом взимать экосбор в морских портах, а также Минтрансу с Минприроды — проработать вопрос о создании единого оператора, ответственного за очистку акваторий морских портов от мусора и нефтепродуктов.

Юрий Трутнев поддержал Олега Кожемяко и подчеркнул, что Приморье — стратегически важный регион, которым «надо заниматься».