Минтранс выяснит, что же делать с дорогами Приморья

СЕГОДНЯ 01:54 2018-10-18T01:54:20+03:00

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Минтранс разработает программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети Приморского края. Такое поручение дал вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев на совещании по развитию Приморья.

Трутнев подчеркнул, что один из наиболее острых вопросов в регионе — состояние дорог.

«Вам это надо учесть, надо проанализировать, в какой части это касается федеральных дорог, в какой части — дорог местного ведения. И вместе с администрацией края разработать программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети, которая бы покрывала и ту, и другую часть ответственности», — поручил Минтрансу полпред.

В свою очередь, администрации Приморского края поручили узнать общественное мнение о состоянии дорожной сети.

Кстати

Приморье второй год участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». На ремонт трасс в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации в этом году предусмотрели 1,4 миллиарда рублей.