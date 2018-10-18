Минтранс выяснит, что же делать с дорогами Приморья
Минтранс разработает программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети Приморского края. Такое поручение дал вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев на совещании по развитию Приморья.
Трутнев подчеркнул, что один из наиболее острых вопросов в регионе — состояние дорог.
«Вам это надо учесть, надо проанализировать, в какой части это касается федеральных дорог, в какой части — дорог местного ведения. И вместе с администрацией края разработать программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети, которая бы покрывала и ту, и другую часть ответственности», — поручил Минтрансу полпред.
В свою очередь, администрации Приморского края поручили узнать общественное мнение о состоянии дорожной сети.
Кстати
Приморье второй год участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». На ремонт трасс в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации в этом году предусмотрели 1,4 миллиарда рублей.