Аэрофлот вернёт продажу льготных билетов во Владивосток, как только придут деньги

СЕГОДНЯ 02:15 2018-10-18T02:15:23+03:00

В ближайшее время Минтранс переведёт национальному авиаперевозчику порядка 300 миллионов рублей

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«Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов в Приморье до конца года. Об этом стало известно на совещании, которое провел Юрий Трутнев в среду, 17 октября.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко отметил, что «Аэрофлот» уже частично заменил собственные рейсы на направлении Владивосток — Москва на бюджетные рейсы дочерней авиакомпании «Россия». Однако выполняемые дважды в день полеты «Аэрофлота» по этому маршруту крайне востребованы. Если же же рассматривать Владивосток как столицу Дальнего Востока, то транспортная доступность — важнейшая составляющая статуса.

«Летает много гостей и сами жители края. Конечно, всё надо сделать так, чтобы для пассажиров это было, в первую очередь, удобно», — считает он.

Кожемяко предложил увеличить срок действия субсидированных тарифов. Сейчас таких билетов в продаже уже нет.

По словам замгендиректора ПАО «Аэрофлот» Вадима Зингмана, «Аэрофлот» сохранит два ежедневных рейса из Владивостока. Решение принято руководством компании с учётом значимости и перспектив развития Приморского края.

Также решено сохранить стоимость билетов по «плоским» тарифам — она останется на уровне 2018 года.

Кроме того, Минтранс в ближайшее время планирует направить «Аэрофлоту» дополнительные 300 миллионов рублей на субсидирование билетов до конца года. Этих денег хватит, чтобы полностью решить проблему дефицита билетов до конца года.

«Мы незамедлительно откроем продажу билетов, как только получим официальную информацию от Минтранса», — заявил Зингман.