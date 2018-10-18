Мемориал милиционеру установили в 25-летие его гибели в Приморье

СЕГОДНЯ 02:57 2018-10-18T02:57:56+03:00

Сейчас в полиции служат его младший брат и сын, таким образом крепнет династия

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В Спасске-Дальнем открыли мемориальную доску заместителю начальнику следственного отдела Шарафутдину Исламову.

Шарафутдин Исламов погиб 18 марта 1993 года. В тот день капитан выехал на дорожно-транспортное происшествие на участке трассы Хабаровск-Владивосток. При осмотре места происшествия он находился на обочине. Из-за поворота вылетел автомобиль, водитель которого не справился с управлением. В итоге автомобиль сбил Шарафутдина. Полицейский скончался на месте, не приходя в сознание.

На смену погибшему старшему брату на службу в Спасский ГОВД в 1996 году пришел младший брат Бахтияр. Пришел по наказу отца, который сказал: «Служи там, где был старший брат, иди ему на смену». Не только младший брат пошел по стопам Шарафутдина Исламова, но и его сын Султан, закончив юридический институт в Ростове-на-Дону, служит следователем в Махачкале.

Сотрудники спасского отдела полиции единогласно решили установить памятную доску погибшему коллеге. В год 25-летия со дня его гибели у входа в здание МО МВД «Спасский» прошла церемония открытия мемориала.

Почтить память коллеги пришли руководители и сотрудники отдела, общественники, члены добровольных народных дружин, ветераны, а также родственники, друзья и коллеги Шарафутдина Исламова.

Первым слово взял начальник МО МВД «Спасский» подполковник полиции Максим Ягодинец. Он подчеркнул, что открытие доски — событие не только для полицейских, но и для всех спассчан.

Почётное право открытия предоставили ветерану следственного отдела подполковнику юстиции в отставке Владимиру Беляеву и сыну Шарафутдина Несрединовича — капитану юстиции Султану Исламову.

Именем Шарафутдина Исламова назвали народную дружину педагогического колледжа в Спасске-Дальнем. Дружинники также приняли участие в церемонии.

Завершилось мероприятие возложением цветов и минутой молчания.