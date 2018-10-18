2018-10-18T03:10:53+03:00
Общество

Свыше пяти тысяч приморцев пострадали за привычку курить где попало

Полицейские продолжают пресекать табакокурение в местах массового пребывания и вовлечение детей в потребление табака
Игорь СОРОКИН
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За девять месяцев полицейские привлекли свыше 5 тысяч приморцев за курение в публичных местах.

С начала года в Приморье составили 5 078 протокола на граждан, нарушивших федеральный запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона 333 тысячи рублей.

За вовлечение несовершеннолетних в курение привлечены к административной ответственности пятеро жителей Приморья.

Полиция также напоминает: продажа табака на расстоянии менее чем сто метров от границы детского сада или школы запрещена.

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