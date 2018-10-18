2018-10-18T03:48:38+03:00
Происшествия

На учениях в Приморье студенты нечаянно спасли человека

Участники отработали приемы поисково-спасательных работ на природе ночью, работ с альпинистским снаряжением, а также спасение пострадавших в пещерах
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУ МЧС по Приморьюфото - ГУ МЧС по Приморью
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Сотрудники МЧС провели со студентами учебно-методический сбор и мастер-классы по выживанию в районе села Алексеевка Партизанского района Приморья.

Вместе с профессиональными спасателями в сборах участвовали студенты Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа и студенты Дальневосточного федерального университета.

Участники отработали приемы поисково-спасательных работ на природе ночью, работ с альпинистским снаряжением, а также спасение пострадавших в пещерах.

При восхождении на гору Ольховая участникам сбора довелось спасти человека не на учениях, а на самом деле. Группа из девяти молодых людей, в которой девушка повредила ногу, обратилась за помощью к участникам сбора.

Выяснилось, что при возвращении в лагерь у подножия горы ребята потеряли дорогу. Участники сбора, не теряя ни минуты, применили все полученные знания и организовали спуск пострадавшей до лагеря. Выведя группу туристов, спасатели продолжили занятия.

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