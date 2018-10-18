Восточный военный округ призвал уже 2,5 тысячи новобранцев

СЕГОДНЯ 04:07 2018-10-18T04:07:48+03:00

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В Восточном военном округе ни на минуту не останавливается осенний призыв на военную службу.

Всего в Восточном военном округе развернута 161 призывная комиссия. Военные комиссариаты округа уже призвали более 2,5 тысяч граждан.

Более 200 человек, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, воспользовались поправкой и заменили военную службу по призыву контрактом на два года. По итогам весеннего 2018 года призыва более 400 человек поступили в военные вузы, а порядка 800 военнослужащих по призыву продолжили службу по контракту.

В то же время для определения категории годности к военной службе на призывные комиссии вызвано около 6 тысяч будущих новобранцев. Активнее всего молодые люди идут на призывные пункты в Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Бурятии.

Этой осенью члены комиссий отметили обвал интереса к альтернативной гражданской службе. На сегодня ни одного заявления на альтернативную службу в военные комиссариаты ВВО не поступало.

Первые отправки призывников стартуют во второй половине октября. Массовое поступление молодого пополнения в войска округа начнется в ноябре, для доставки новобранцев планируется задействовать свыше 10 воинских эшелонов, военно-транспортную авиацию, автотранспорт.

Как писала «Комсомольская правда» — Владивосток, до 31 декабря военные комиссариаты округа призовут и отправят в войска около 8 тысяч граждан.