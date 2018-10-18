На Жигура праздник: открыли перекопанную с лета дорогу

СЕГОДНЯ 04:24 2018-10-18T04:24:25+03:00

Автобусы, маршруты которых проходят по улице Жигура, уже работают в обычном режиме

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Теплоэнергетики открыли проезд в районе ул. Карла Жигура, 34 во Владивостоке.

Здесь бригада Дальневосточной генерирующей компании завершила перекладку изношенного участка тепломагистрали.

«По улице Карла Жигура ремонт теплосетей идет не первый год, но каждый раз меняют разные участки. За один сезон сделать всё не получается из-за огромной протяженности участка, поэтому делают поэтапно, — рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса. — За два года поменяли 800 метров».

Планировалось, что ремонт продлится до ноября, но в компании смогли завершить необходимые работы раньше.

Как сообщили в управлении транспорта мэрии, автобусы, маршруты которых проходят по улице Жигура, уже работают в обычном режиме. Речь идет о маршрутах № 54 и 54А.

Специалисты ДГК обращают внимание, что перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления.