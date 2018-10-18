Приморцы смогут пожаловаться на порядки в исправительных колониях
После недавних событий в омской исправительной колонии руководство ГУФСИН уделяет проблеме повышенное внимание
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В ГУФСИН по Приморскому краю представители руководства Главка вместе с общественниками примут граждан по теме соблюдения прав осужденных.
19 октября в 16:00 в приморском управлении ГУФСИН пройдёт прием граждан по соблюдению прав осужденных в местах лишения свободы.
Прием проведут помощник начальника Главного управления по соблюдению прав человека в УИС полковник внутренней службы Наталья Таранова и председатель общественной наблюдательной комиссии Татьяна Чернилевская.
Прием граждан состоится по адресу: Владивосток, ул. Арсенальная, 15. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (423) 230-54-77.