Приморцы смогут пожаловаться на порядки в исправительных колониях

СЕГОДНЯ 04:40 2018-10-18T04:40:30+03:00

После недавних событий в омской исправительной колонии руководство ГУФСИН уделяет проблеме повышенное внимание

Изменить размер текста: A A

В ГУФСИН по Приморскому краю представители руководства Главка вместе с общественниками примут граждан по теме соблюдения прав осужденных.

19 октября в 16:00 в приморском управлении ГУФСИН пройдёт прием граждан по соблюдению прав осужденных в местах лишения свободы.

Прием проведут помощник начальника Главного управления по соблюдению прав человека в УИС полковник внутренней службы Наталья Таранова и председатель общественной наблюдательной комиссии Татьяна Чернилевская.

Прием граждан состоится по адресу: Владивосток, ул. Арсенальная, 15. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (423) 230-54-77.