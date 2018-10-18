2018-10-18T05:34:38+03:00
Общество

До Нового года во Владивостоке благоустроят сквер на Эгершельде

Работы по возведению укрепляющих конструкций планируется завершить в декабре
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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В сквере Анны Щетининой в ближайшее время укрепят габионами осыпающийся откос.

несмотря на то, что сравнительно недавно сквер уже приводили в порядок, работы были выполнены некачественно. Потребовалась переделка. Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, аукцион по поиску подрядчика выиграло ООО «Владтехника».

Сквер находится в районе Крыгина, 80 и здесь нужно будет установить габионы с камнями из сетки двойного кручения, изготовленной из проволоки с антикоррозийным покрытием. Высота откоса около 10 метров.

Работы по возведению укрепляющих конструкций планируется завершить в декабре. Заморозки при таких работах не помеха. Вторым этапом работ станет благоустройство видовой площадки.

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