2018-10-18T06:40:27+03:00
Общество

Эрмитаж, Третьяковку, Русский музей соберут под одной крышей в центре Владивостока

Пока представители Эрмитажа, Русского музея и Мариинского театра поддержали концепцию проекта от иностранных специалистов
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке обсудили концепции строительства театрально-образовательного и музейного комплекса на улице Аксаковской.

В расширенном заседании рабочей группы по координации строительства объектов Фонда «Национальное культурное наследие», которое провел вице-губернатор Константин Межонов, приняли участие члены градостроительного совета города, архитекторы и эксперты в области культуры и искусства.

Руководитель филиала дирекции строительства Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» Александр Беспалов подчеркнул, что театрально-образовательный и музейный комплекс во Владивостоке — первый подобный в стране. Его курирует вице-премьер Ольга Голодец.

«Проект состоит из двух площадок: первая — в районе улицы Аксаковской — предполагает размещение концертного зала, музея и высшей школы музыкального и театрального искусства. Площадь этого участка — примерно 3,5 гектара. Вторая площадка находится на острове Русском, она больше — примерно 14 гектаров. Здесь предполагается строительство жилья для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, строительство хореографической школы, музыкальной школы, средней школы и интернатов для детей, которые будут обучаться музыке и балету», — рассказал Беспалов.

По словам вице-губернатора Константина Межонова, будущий комплекс рассчитан так, чтобы в нем учились одаренные дети как из Приморья, так и со всего Дальнего Востока. На проект направят около 30 миллиардов внебюджетных рублей.

Разработчики концепций комплекса — представитель Архитектурной мастерской SPEECH, профессор Международной Академии Архитектуры Владимир Плоткин и главный архитектор, гендиректор Архитектурной группы «Асимптоте Архитектурэ» Хани Рашид — представили участникам совещания презентации проектов по размещению объектов на Аксаковской.

В основу первого проекта, разработанного россиянами, лег образ парусника: несколько зданий, не соединенных между собой, расположены так, что напоминают парусное судно. Концепция предусматривает создание трех разных объектов: концертного зала, музея и высшей школы музыкального и театрального искусства.

Второй проект также предполагает строительство нескольких зданий, но соединенных внутренним пространством. В проект также включены открытые и закрытые общественные зоны, доступные для горожан. Кроме того, на территории предусмотрен парк.

Пока представители Эрмитажа, Русского музея и Мариинского театра поддержали концепцию проекта от иностранных специалистов.

Приморские эксперты одобрили оба варианта и высказали предложения каждой группе разработчиков. Из пожеланий, которые стоит учесть в финальном проекте: закрытое пространство, которое позволит посетителям перемещаться, не выходя на улицу, транспортная и пешеходная доступность, панорамный вид на бухту Золотой Рог. По итогам обсуждения решено доработать проекты.

По словам Беспалова, обновленные концепции рассмотрят уже на градостроительном совете Фонда «Национальное культурное наследие» в Москве.

Напомним, создать в Приморье единый музейный комплекс поручил президент Владимир Путин.

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