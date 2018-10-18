Мамашу-наркодилершу и семерых подручных взяли с поличным в Приморье

СЕГОДНЯ 06:58 2018-10-18T06:58:26+03:00

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Полиция пресекла деятельность организованной группы наркодилеров в Арсеньеве

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Арсеньевский» пресекли деятельность организованной группы. Её участники распространяли среди горожан синтетические наркотики.

Выяснилось, что 45-летняя горожанка вовлекла в наркоторговлю семерых знакомых. Они сбывали наркотики как при личной встрече, так и через «закладки», оповещая покупателей через анонимные мессенджеры. Документирование криминального заработка членов группы оперативники наркоконтроля вели несколько месяцев.

Следователь МО МВД «Арсеньевский» возбудил 12 уголовных дел, из них 10 — по статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков», два — по статье «Незаконное хранение наркотиков».

Задерживать фигурантов помогал отряд спецназа «Гром». По местам жительства фигурантов прошли обыски. Изъяты наркотики, электронные весы, упаковка, банковские карты, гаджеты. Криминальный доход организованной группы превысил миллион рублей.

Фигурантам уже предъявлены обвинения. Лидер и активные члены группы заключены под стражу. Суд может назначить им до 10 лет строгого режима.