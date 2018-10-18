2018-10-18T08:01:51+03:00
Общество

Приморский океанариум открыл коралловую ферму

Появятся в океанариуме и несколько видов двустворчатых моллюсков из рода тридакны, гигантские представители которого могут вырастать до 600 килограммов
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - Приморский океанариумфото - Приморский океанариум
Изменить размер текста:

Новая система начала работать в Приморском океанариуме: она создаст максимально приближенные к природным условия для тропических моллюсков, ежей, звёзд и кораллов. Оборудование купили при поддержке благотворительного фонда «Константиновский».

— Благодаря новой системе мы сможем проводить карантин для тропических беспозвоночных, которые требовательны к качеству воды, — пояснил руководитель службы формирования экспозиций и учета гидробионтов Олег Мережкин. — С фондом «Константиновский» океанариум сотрудничает уже несколько лет, и мы вновь благодарим их за помощь.

Увеличение мощностей позволит создать уникальную коллекцию беспозвоночных океанариума. В будущем году планируется крупное поступление тропических моллюсков, морских ежей, звёзд и кораллов. Среди них ожидаются грифельные морские ежи, которые необычным внешним видом сильно отличаются от привычных нам обитателей дальневосточных морей: их красно-коричневые иголки притуплены на концах и имеют треугольное сечение. Когда-то иглами этого ежа писали на грифельных досках, из-за чего он и получил своё название.

Появятся в океанариуме и несколько видов двустворчатых моллюсков из рода тридакны, гигантские представители которого могут вырастать до 600 килограммов. Когда эти моллюски приоткрывают створки, видна их мантия — она переливается разными оттенками голубого, зелёного, синего и фиолетовых цветов, палитра уникальна у каждой особи.

Также в планах покупка нескольких видов кораллов, среди которых голубые акропоры и эндемик Австралии — австраломусса.

— Беспозвоночным, а особенно кораллам, сложно создать в неволе хорошие условия для жизни, для этого необходимы специальные системы и оборудование, которыми раньше мы не обладали, — пояснил ведущий специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. — Десять индивидуальных систем дают нам возможность выращивать кораллы для экспозиций в главном корпусе, к чему мы уже приступили.

Одна из главных составляющих успеха «коралловой фермы» — создание оптимального микробиологического и гидрохимического фона. Вырастить кораллы на «пустом месте» нельзя — они обитают только на «обжитом субстрате».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Всего 228 призывников из Приморья пойдут служить на флот
Жизнь с таджиком обошлась приморцу в круглую сумму
Индии во Владивостоке станет больше благодаря ДВФУ
Приморские "Грачи" разбомбили террористов
Приморью построят круизное судно за три миллиарда рублей
Мамашу-наркодилершу и семерых подручных взяли с поличным в Приморье
Эрмитаж, Третьяковку, Русский музей соберут под одной крышей в центре Владивостока
Почта России во Владивостоке провела конференцию для участников электронной коммерции
До Нового года во Владивостоке благоустроят сквер на Эгершельде
Приморцы смогут пожаловаться на порядки в исправительных колониях
На Жигура праздник: открыли перекопанную с лета дорогу
Восточный военный округ призвал уже 2,5 тысячи новобранцев
На учениях в Приморье студенты нечаянно спасли человека
Свыше пяти тысяч приморцев пострадали за привычку курить где попало
Мемориал милиционеру установили в 25-летие его гибели в Приморье
Аэрофлот вернёт продажу льготных билетов во Владивосток, как только придут деньги
Минтранс выяснит, что же делать с дорогами Приморья
Угольная пыль в Находке и загаженный Золотой Рог - главные экопроблемы Приморья
В СИЗО Владивостока забросили посылку - "выпить, покурить, поговорить"
Приморцы окунались в нечистоты и не получали ни гроша
Первомайский прокурор зачистил землю Владивостока от самозахвата
Октябрьский ветер продует Владивосток насквозь
Певица Монеточка отменила концерт во Владивостоке
В АО «Восточный Порт» состоялось межведомственное совещание по внедрению наилучших доступных технологий при перевалке угля
Более 400 тонн «левой» рыбы нашли службы в Хасанском районе