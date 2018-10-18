Приморский океанариум открыл коралловую ферму

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-18T08:01:51+03:00

Появятся в океанариуме и несколько видов двустворчатых моллюсков из рода тридакны, гигантские представители которого могут вырастать до 600 килограммов

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Новая система начала работать в Приморском океанариуме: она создаст максимально приближенные к природным условия для тропических моллюсков, ежей, звёзд и кораллов. Оборудование купили при поддержке благотворительного фонда «Константиновский».

— Благодаря новой системе мы сможем проводить карантин для тропических беспозвоночных, которые требовательны к качеству воды, — пояснил руководитель службы формирования экспозиций и учета гидробионтов Олег Мережкин. — С фондом «Константиновский» океанариум сотрудничает уже несколько лет, и мы вновь благодарим их за помощь.

Увеличение мощностей позволит создать уникальную коллекцию беспозвоночных океанариума. В будущем году планируется крупное поступление тропических моллюсков, морских ежей, звёзд и кораллов. Среди них ожидаются грифельные морские ежи, которые необычным внешним видом сильно отличаются от привычных нам обитателей дальневосточных морей: их красно-коричневые иголки притуплены на концах и имеют треугольное сечение. Когда-то иглами этого ежа писали на грифельных досках, из-за чего он и получил своё название.

Появятся в океанариуме и несколько видов двустворчатых моллюсков из рода тридакны, гигантские представители которого могут вырастать до 600 килограммов. Когда эти моллюски приоткрывают створки, видна их мантия — она переливается разными оттенками голубого, зелёного, синего и фиолетовых цветов, палитра уникальна у каждой особи.

Также в планах покупка нескольких видов кораллов, среди которых голубые акропоры и эндемик Австралии — австраломусса.

— Беспозвоночным, а особенно кораллам, сложно создать в неволе хорошие условия для жизни, для этого необходимы специальные системы и оборудование, которыми раньше мы не обладали, — пояснил ведущий специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. — Десять индивидуальных систем дают нам возможность выращивать кораллы для экспозиций в главном корпусе, к чему мы уже приступили.

Одна из главных составляющих успеха «коралловой фермы» — создание оптимального микробиологического и гидрохимического фона. Вырастить кораллы на «пустом месте» нельзя — они обитают только на «обжитом субстрате».