2018-10-18T08:18:51+03:00
Общество

Приморью построят круизное судно за три миллиарда рублей

Администрация Приморья предложила федеральным властям создать на Дальнем Востоке круизную линию со специально построенным судном
Игорь СОРОКИН
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В Приморье появится собственное грузопассажирское судно. Деньги на его строительство уже предусмотрел Минтранс. Об этом стало известно на совещании, которое провел вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев.

Замминистра транспорта Алексей Семенов сообщил, что для повышения транспортной доступности Приморья министерство изыскало дополнительные деньги на строительство грузопассажирского судна. Общий объем предусмотренного финансирования — 3 миллиарда рублей.

Основная задача — возобновить регулярное грузопассажирское сообщение между морскими регионами Дальнего Востока.

«По госпрограмме „Развитие транспортной системы“ мы подготовили предложения, предусматривающие строительство судна», — подчеркнул замглавы министерства.

Ранее администрация Приморья предложила федеральным властям создать на Дальнем Востоке круизную линию со специально построенным судном.

Добавим, что на фоне радостных сообщений о круизах вдоль дальневосточных побережий остаётся туманной судьба катамарана «Санкт-Петербург». Его построили на «Восточной верфи» еще к саммиту АТЭС 2012 года, но так и не выкупили. При этом изначально стоимость судна составляла порядка 200 миллионов рублей, и очевидно, что сегодня за него эти деньги никто не заплатит — чуть меньше восьми лет оно стоит на приколе и никак не эксплуатируется. Впрочем, у краевых властей всё же родилась идея задействовать катамаран под скоростные перевозки из Владивостока в Находку, Большой Камень и Славянку.

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