Приморские "Грачи" разбомбили террористов

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-18T08:47:02+03:00

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Авианаводчики навели штурмовики Су-25СМ на позиции условных террористов в Приморье.

В Восточном военном округе состоялись учения с экипажами штурмовой приморской авиачасти. Их особенностью стала отработка применения штурмовой авиации в современных военных конфликтах.

Более десятка штурмовиков Су-25СМ «Грач» отработали полеты по заданному маршруту, а также ракетно-бомбовые удары по складам с боеприпасами по координатам, полученным от авианаводчиков. Для наведения авианаводчики использовали современные лазерные комплексы, подключенные к системе ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, пилоты Су-25СМ выполнили на спецполигоне в Приморье бомбометание по колоннам военной техники и укрепленным позициям «террористов».

Учение показало высокий уровень подготовки летных экипажей и грамотную работу авианаводчиков.