2018-10-18T09:09:33+03:00
Общество

Индии во Владивостоке станет больше благодаря ДВФУ

В университете откроется кафедра индологии, что позволит проводить совместные исследования
Игорь СОРОКИН
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Расширение российско-индийского сотрудничества в образовательной, научной и культурной сферах обсудили ректор ДВФУ Никита Анисимов и генконсул Генерального консульства Индии во Владивостоке Кумар Шубхам.

Так, хотя ДВФУ регулярно выступает площадкой для мероприятий, знакомящих жителей и гостей Владивостока с культурой и традициями Индии, сейчас в университете отсутствует самостоятельная кафедра индологии. Этот пробел, по словам Анисимова, в ближайшее время устранят.

На развитие этого направления также нацелено решение правительства Индии ежегодно выделять ДВФУ гранты. Таким образом, удастся активизировать работу индийского культурного центра в кампусе на острове Русский, проводить совместные исследования по российско-индийскому сотрудничеству, повысить интерес абитуриентов к индологии.

Другим важным шагом для расширения сотрудничества может стать открытие в одном из индийских вузов официального представительства Дальневосточного федерального университета. Этот аспект пока прорабатывается, но уже в скором времени к числу партнеров ДВФУ присоединится Университет Джавахарлала Неру из Дели, соглашение с которым уже согласовывают.

Стороны сошлись во мнении, что научно-исследовательское сотрудничество между вузами двух стран должно быть ориентировано на высокотехнологичные проекты.

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