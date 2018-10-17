2018-10-18T09:09:45+03:00
Общество

Оксана Федорова возглавит жюри конкурса детских рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы»

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Конкурс новогодних рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» проводят Почта России, Музей Победы и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Лучшие работы юных художников на тему фронтового Нового года разместят на почтовых открытках. Открытки будут выпущены Почтой России ограниченной серией в декабре 2018 года.

Конкурс детских рисунков продлится до 31 октября. К участию приглашаются школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Юные художники должны представить свои работы на тему новогоднего праздника победного 1945 года: как праздновали Новый год на фронте и в тылу, какие были поздравления и подарки, о чем мечтали дети и взрослые. Ограничений в технике исполнения рисунков нет.

Оценивать все работы будет профессиональное жюри, в которое войдут художники-иллюстраторы, сотрудники Почты России и Музея Победы. Возглавит жюри Оксана Фёдорова, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

«Для нашего фонда патриотическая тема одна из ключевых в работе. Конкурс «Нарисуй «Елку Победы» очень близок нам по тематике – это замечательная возможность для современных детей погрузиться в атмосферу далекого 1945 года, ближе узнать историю родной страны через историю своей семьи, полистать семейные архивы, посмотреть фильмы о войне. Мы привыкли загадывать желания и искать под елкой подарки, а как это было во время войны, когда каждый мечтал только об одном – о Великой Победе? Я уверена, что именно такие конкурсы формируют в детях патриотизм, гордость за свою страну, они глубже изучают историю военных лет и понимают, какой ценой нашей стране досталась Победа!» – отметила Оксана Федорова.

Работы будут оцениваться в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой из них будут определены по три победителя. Рисунки финалистов будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом. Открытки, подписанные детьми, в декабре будут отправлены ветеранам Великой Отечественной войны по всей стране.

Для того, чтобы принять участие, конкурсанту необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить рисунок в формате jpg. Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.

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