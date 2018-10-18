2018-10-18T09:15:43+03:00
Общество

Почта России во Владивостоке провела конференцию для участников электронной коммерции

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16 октября в рамках конференции «Решения для бизнеса 2018» во Владивостоке Почта России представила последние новинки в области электронной коммерции.

«Сегодня Почта России объединила все способы доставки товаров, а также разработала уникальный набор инструментов в личном кабинете пользователей, чтобы стать лучшим партнером по бизнесу для интернет-ритейлеров», – отметил заместитель ди ректора по посылочному бизнесу Макрорегиона Дальний Восток Почты России Евгений Луконькин.

В открытом диалоге с пользователями Евгений Луконькин разъяснил преимущества работы в статусе зарегистрированного корпоративного клиента Почты России. Участники конференции смогли дать собственную оценку новому сервису отправки предоплаченных посылок, используя который отправители сдают почтовые отправления за 30 секунд, не ожидая очереди обслуживания.

Кроме этого, представили бизнес-сообщества узнали о ближайших планах Почты России по строительству логистических центров, призванных решить временную опцию получения заказов из интернет-магазинов в течение 2-3 дней, что обеспечит быстрый рост популярности электронной коммерции у россиян.

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