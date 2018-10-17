2018-10-18T09:20:15+03:00
Общество

В АО «Восточный Порт» состоялось межведомственное совещание по внедрению наилучших доступных технологий при перевалке угля

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Представители Исследовательского Института Номура продемонстрировали собственный опытПредставители Исследовательского Института Номура продемонстрировали собственный опыт
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Заседание технической рабочей группы, посвященное применению принципов наилучших доступных технологий при перевалке угля в морских портах, состоялось на площадке единственного в Приморском крае специализированного угольного порта АО «Восточный Порт», входящего в портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания».

В совещании приняли участие: заместитель руководителя Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вадим Сонин, советник заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Елена Свинцова, начальник отдела портов Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Ирина Глазкова, заместитель ди ректора Федерального автономного учреждения «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»), на которое в настоящее время возложена функция Бюро НДТ, (Мария Доброхотова, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Дмитрий Тарасов, управляющий ди ректор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, представители Исследовательского Института Номура, стивидорных компаний и организаций, занимающихся проблемами пылеподавления.

В ходе обсуждения рассмотрены вопросы комплексного подхода и технические решения, направленные на сокращение выбросов пыли в морских портах, практические основы внедрения наилучших доступных технологий, а также зарубежный опыт их применения при перевалке угля.

Главной темой совещания стал проект изменений в межотраслевой информационно-технический справочник «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)».

Актуализация справочника подразумевает создание нового раздела, описывающего применение наилучших доступных технологий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке складировании и хранении угля в морских портах. Работа ведется согласно Распоряжению Правительства РФ № 968-р, опубликованному в мае 2018 года.

«В настоящее время морские порты не обязаны получать специальные экологические разрешения для работы с углем. Однако все стивидоры, осуществляющие данный вид деятельности, в скором будущем должны будут соответствовать требованиям разрабатываемого информационно-технического справочника. Это станет отдельным пунктом обязательного для соблюдения технического регламента «О безопасности объектов морского транспорта», для этого в документ вносятся соответствующе изменения» — отметила заместитель ди ректора ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» Мария Доброхотова.

В перечне наилучших доступных технологий, предлагаемом к утверждению, — девять пунктов, среди которых внедрение систем орошения, пылеподавления и аспирации, строительство ветропылезащитных укрытий, применение вакуумных пылеуборочных машин и другие.

Стоит отметить, что в ходе заседания технической рабочей группы рассматриваемый перечень НДТ не вызвал принципиальных возражений и замечаний.

Терминал АО «Восточный Порт» применяет специализированные передовые технологии перевалки угля с момента основания (1974 год). В феврале 2018 года АО «Восточный Порт» стал первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента».

На угольном терминале работают: закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, установки для очистки воздуха и циклонная система аспирации, система орошения угольных складов, собственные водоочистные сооружения. Аналогичные меры по защите окружающей среды будут действовать и на строящейся Третьей очереди терминала.

Стивидор реализует комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля, которая предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе, строительство ветропылезащитных ограждений высотой более 20 метров. Объем инвестиций портового холдинга в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей до 2020 года.

Работу по актуализации справочника планируется завершить в 2018 году. Для внедрения наилучших доступных технологий — установка специализированного перегрузочного оборудования, возведение ветрозащитных ограждений и реализация стивидорами других мер — будет предусмотрен необходимый период времени.

Разработкой нового раздела занимается техническая группа из 68 специалистов, представляющих стивидорные компании, федеральные органы исполнительной власти, научные организации и ассоциации. Для оценки текущего состояния отрасли, а также формирования материалов справочника проведен сбор данных стивидорных компаний. По итогам проведенного анализа сформирована первая редакция проекта раздела об обращении с углем в морских угольных терминалах, в ходе обсуждения которой было получено порядка 100 замечаний. В настоящее время сформирована вторая редакция проекта раздела, которая находится на рассмотрении технической рабочей группы.

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