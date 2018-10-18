Жизнь с таджиком обошлась приморцу в круглую сумму
Вынесен приговор жителю Пограничного района Приморья. Мужчину признали виновным в фиктивной регистрации иностранца.
Ранее, во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД по Пограничному району выявили факт фиктивной постановки на учет гражданина Таджикистана.
Установлено, что фактически по месту регистрации иностранец не проживает, а всего лишь избегает депортации из России, нелегально трудясь в Приморье.
Дознаватель ОМВД по Пограничному району возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело.
Мировой суд признал 49-летнего местного жителя виновным и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.