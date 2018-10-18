2018-10-18T10:19:29+03:00
Происшествия

Жизнь с таджиком обошлась приморцу в круглую сумму

Нередко такие "прописчики" прикрываются словами о желании помочь гастарбайтерам в беде, но по факту всегда берут за свою помощь деньги по четкому тарифу
Игорь СОРОКИН
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Вынесен приговор жителю Пограничного района Приморья. Мужчину признали виновным в фиктивной регистрации иностранца.

Ранее, во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД по Пограничному району выявили факт фиктивной постановки на учет гражданина Таджикистана.

Установлено, что фактически по месту регистрации иностранец не проживает, а всего лишь избегает депортации из России, нелегально трудясь в Приморье.

Дознаватель ОМВД по Пограничному району возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело.

Мировой суд признал 49-летнего местного жителя виновным и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.

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