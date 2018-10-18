2018-10-18T10:35:12+03:00
Политика

Всего 228 призывников из Приморья пойдут служить на флот

15 ноября на острове Русский в филиале парка «Патриот» запланирован День призывника
Игорь СОРОКИН
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фото - Тихоокеанский флотфото - Тихоокеанский флот
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За время осеннего призыва военкоматы Приморья планируют принять и освидетельствовать около 10 тысяч человек. При этом план осеннего призыва для Приморского края составляет всего 1520 человек.

Ожидается, что 75% из числа этих призывников отправятся служить в сухопутные войска. Воздушно-десантные войска пополнят 5% новобранцев, а флот, в том числе Тихоокеанский, — 15%. Ряд приморских призывников также будут направлены в железнодорожные войска и части Воздушно-космических сил центрального подчинения.

14 ноября во Владивостоке состоится торжественная отправка первых новобранцев в воинские части. В этом мероприятии примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко, который напутствует молодое пополнение.

15 ноября на острове Русский в филиале парка «Патриот» запланирован День призывника. Молодые люди смогут не только посетить музейный комплекс «Ворошиловская батарея», выставку вооружения и военной техники, но и получить полнейшую информацию, касающуюся военной службы по призыву.

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