Всего 228 призывников из Приморья пойдут служить на флот

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-18T10:35:12+03:00

15 ноября на острове Русский в филиале парка «Патриот» запланирован День призывника

Изменить размер текста: A A

За время осеннего призыва военкоматы Приморья планируют принять и освидетельствовать около 10 тысяч человек. При этом план осеннего призыва для Приморского края составляет всего 1520 человек.

Ожидается, что 75% из числа этих призывников отправятся служить в сухопутные войска. Воздушно-десантные войска пополнят 5% новобранцев, а флот, в том числе Тихоокеанский, — 15%. Ряд приморских призывников также будут направлены в железнодорожные войска и части Воздушно-космических сил центрального подчинения.

14 ноября во Владивостоке состоится торжественная отправка первых новобранцев в воинские части. В этом мероприятии примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко, который напутствует молодое пополнение.

15 ноября на острове Русский в филиале парка «Патриот» запланирован День призывника. Молодые люди смогут не только посетить музейный комплекс «Ворошиловская батарея», выставку вооружения и военной техники, но и получить полнейшую информацию, касающуюся военной службы по призыву.