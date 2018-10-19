2018-10-19T01:29:26+03:00
Общество

Пятница в Приморье выдалась солнечной и тёплой

Воздух прогреется до 15 градусов
Софья КУЧИНА
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Фото: https://wallpapers.99px.ru/wallpapers/tags/more/osen/priroda/Фото: https://wallpapers.99px.ru/wallpapers/tags/more/osen/priroda/
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Сегодня, 19 октября, погоду Приморского края определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+17°C. Температура воды в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +11°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха днем +13...+15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +14...+16°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +14...+16°C.

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