2018-10-19T02:07:13+03:00
Общество

Полиция и СК выясняют, почему девушка из Лазо избила свою кузину

Видео происшествия разошлось по всем соцсетям
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://ru.sputnik.az/incidentsФото: https://ru.sputnik.az/incidents
Изменить размер текста:

Один из приморских инстаграм-пабликов распространил, шокирующую свое жестокостью, видеозапись. На ней девушка-подросток избивает свою сверстницу.

Хорошо видно, что девушка в розовой куртке сидит на земле в каком-то лесочке, а другая – в чёрной куртке или кофте бьёт её руками, пинает. Удары ногой приходятся по спине, голове, лицу, пострадавшая закрывается руками, но это не помогает.

Агрессорша нападает снова и снова со словами: «Больно? А представь, как было больно мне и Лёше?», наблюдатели предлагают вырвать девочке язык. К слову, те несколько человек, что смотрели на избиение и сняли всё на телефон.

Сейчас неизвестно как ролик оказался в сети, но уже сейчас СК по Приморью устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Известно, что инцидент произошёл в селе Лазо, а участницы – двоюродные сёстры. Одна из них ученица восьмого, вторая - девятого класса.

В УМВД Приморья сообщили, что степень вреда потерпевшей устанавливают специалисты. По результатам проверки примут процессуальное решение. В любом случае, обеих девочек поставят на профилактический учёт. Материалы уйдут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятница в Приморье выдалась солнечной и тёплой
Всего 228 призывников из Приморья пойдут служить на флот
Жизнь с таджиком обошлась приморцу в круглую сумму
Индии во Владивостоке станет больше благодаря ДВФУ
Приморские "Грачи" разбомбили террористов
Приморью построят круизное судно за три миллиарда рублей
Приморский океанариум открыл коралловую ферму
Мамашу-наркодилершу и семерых подручных взяли с поличным в Приморье
Эрмитаж, Третьяковку, Русский музей соберут под одной крышей в центре Владивостока
Почта России во Владивостоке провела конференцию для участников электронной коммерции
До Нового года во Владивостоке благоустроят сквер на Эгершельде
Приморцы смогут пожаловаться на порядки в исправительных колониях
На Жигура праздник: открыли перекопанную с лета дорогу
Восточный военный округ призвал уже 2,5 тысячи новобранцев
На учениях в Приморье студенты нечаянно спасли человека
Свыше пяти тысяч приморцев пострадали за привычку курить где попало
Мемориал милиционеру установили в 25-летие его гибели в Приморье
Аэрофлот вернёт продажу льготных билетов во Владивосток, как только придут деньги
Минтранс выяснит, что же делать с дорогами Приморья
Угольная пыль в Находке и загаженный Золотой Рог - главные экопроблемы Приморья
В СИЗО Владивостока забросили посылку - "выпить, покурить, поговорить"
Приморцы окунались в нечистоты и не получали ни гроша
Первомайский прокурор зачистил землю Владивостока от самозахвата
Октябрьский ветер продует Владивосток насквозь
Певица Монеточка отменила концерт во Владивостоке
В АО «Восточный Порт» состоялось межведомственное совещание по внедрению наилучших доступных технологий при перевалке угля
Более 400 тонн «левой» рыбы нашли службы в Хасанском районе