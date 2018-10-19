Полиция и СК выясняют, почему девушка из Лазо избила свою кузину

СЕГОДНЯ 02:07 2018-10-19T02:07:13+03:00

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Один из приморских инстаграм-пабликов распространил, шокирующую свое жестокостью, видеозапись. На ней девушка-подросток избивает свою сверстницу.

Хорошо видно, что девушка в розовой куртке сидит на земле в каком-то лесочке, а другая – в чёрной куртке или кофте бьёт её руками, пинает. Удары ногой приходятся по спине, голове, лицу, пострадавшая закрывается руками, но это не помогает.

Агрессорша нападает снова и снова со словами: «Больно? А представь, как было больно мне и Лёше?», наблюдатели предлагают вырвать девочке язык. К слову, те несколько человек, что смотрели на избиение и сняли всё на телефон.

Сейчас неизвестно как ролик оказался в сети, но уже сейчас СК по Приморью устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Известно, что инцидент произошёл в селе Лазо, а участницы – двоюродные сёстры. Одна из них ученица восьмого, вторая - девятого класса.

В УМВД Приморья сообщили, что степень вреда потерпевшей устанавливают специалисты. По результатам проверки примут процессуальное решение. В любом случае, обеих девочек поставят на профилактический учёт. Материалы уйдут в комиссию по делам несовершеннолетних.