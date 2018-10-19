2018-10-19T03:25:36+03:00
Политика

В думу Находки вернулся старожил с «сильным козырем»

Сегодня решится судьба ещё одного вакантного мандата
Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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Василий Сомов поработал в Думе Находки уже два созываВасилий Сомов поработал в Думе Находки уже два созываФото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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В Думу Находкинского городского округа вернулся её политический старожил - депутат двух прошлых созывов Василий Сомов. Это произошло через год после выборов в законодательный орган власти Находки. Мандат Сомову вручила председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Мельник.

В гордуме Василий Сомов будет представлять интересы «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Он сменил Татьяну Азарову, сложившую депутатские полномочия по собственному желанию, из-за семейных обстоятельств.

- Не буду скрывать, я рад своему возвращению. Хотя у меня собственное хорошо налаженное предприятие, и у меня нет корыстных интересов в получении депутатского статуса. Я считаю собственную независимость и открытость своим сильным козырем. Именно непредвзятость позволит мне эффективно отстаивать интересы жителей Находки, а депутатские полномочия дадут мне такую возможность, — рассказал Василий Сомов «Комсомольской правде».

Возможно, сегодня депутатский мандат получит и представитель партии «Справедливая Россия». Валерий Мишкин, который представлял интересы этой партии в местном парламенте, перешёл на работу в администрацию городского округа и теперь в статусе вице- мэра курирует посёлок Врангель. Имя его преемника назовут на заседании ТИК Находки. С большой долей вероятности им станет начальник электросети Находки Степан Самохин.

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