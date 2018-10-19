Мать-кукушка из Приморья «кукует» на нарах из-за неуплаты алиментов

СЕГОДНЯ 03:27 2018-10-19T03:27:40+03:00

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Жительница Михайловского района Приморья отправится на 10 суток в тюрьму из-за неуплаты алиментов дочке.

Как сообщила пресс-служба УФССП, женщину давно лишили родительских прав, однако такая мере не освободила её от обязанности материально обеспечивать ребёнка. На содержание она должна была отдавать четвёртую часть всех заработков. Вот только каких? Ведь кукушка нигде не работала и, более того, вела антисоциальный образ жизни. Таким образом, своей восьмилетней малышке пьянчужка задолжала больше 250 тысяч рублей.

Судебные приставы множество раз сообщали горе-мамашке о административной и уголовной ответственности, однако и это не стало для неплательщицы мотивацией погасить долги.

В очередной раз наведавшись в гости к нерадивой матери. Пристав застал её дома трезвую и тут же проводил в отдел, где на неё составили протокол о неуплате средств на содержание ребёнка. За нарушение суд назначил ей 10 суток ареста.

«КП» напоминает, что в РФ за неуплату алиментов можно получить наказание от одного до трёх лет лишения свободы.