2018-10-19T04:24:27+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» примет участие в выставке в честь 80-летия Приморского края

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», представит уникальный фильм в формате виртуальной реальности в рамках выставки достижений муниципальных образований Приморского края.

Мероприятие станет главным событием программы празднования 80-летия региона в субботу, 20 октября на центральной площади Владивостока, начало — в 11.00. Для каждого из 34 городов и районов Приморья здесь подготовлен отдельный павильон.

Гости площадки Находкинского городского округа увидят уникальный фильм об АО «Восточный Порт» через специальные очки с эффектом полного погружения. Все желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по терминалу и познакомиться с работой специализированного оборудования и применением современных технологий по защите экологии на уровне международных стандартов.

Акционерное общество «Восточный Порт» — единственный специализированный стивидор Приморского края. Предприятие реализует комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля с объемом собственных инвестиций более 1,4 млрд рублей до 2020 года.

АО «Восточный Порт» входит в реестр социально-ответственных организаций Приморского края. В период с 2013 по 2017 годы на социальные программы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» направили около 400 млн рублей. По итогам работы в 2017 году налоговые отчисления предприятия в бюджеты разных уровней составили более 2,5 млрд рублей.

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